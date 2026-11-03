Масований удар по енергетиці України: три ТЕС припинили роботу, пошкоджено об’єкти у десяти областях

У ніч та вранці 3 листопада російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України, атакувавши об’єкти у десяти областях. Три теплоелектростанції ДТЕК зазнали масштабних руйнувань і припинили генерацію електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК та в Міністерстві енергетики України.

За інформацією ДТЕК, уночі російські війська атакували три теплоелектростанції десятками ракет і безпілотників. Руйнування на станціях масштабні, всі три підприємства припинили виробництво електроенергії.

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За даними Міненерго, під ударом опинилися енергетичні об’єкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській областях.

Росіяни завдали прицільних ударів по електростанціях, теплоелектроцентралях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії. За даними Міненерго, лише протягом попередньої доби російські війська цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру понад 20 разів.

Станом на ранок 3 листопада найскладніша ситуація зі світлом склалася у Вінницькій, Житомирській та Харківській областях. Енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень, а через ураження обладнання порушено можливості передачі електроенергії споживачам.

Через пошкодження енергообладнання та зниження напруги у високовольтній мережі аварійні відключення електроенергії застосовують у Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях.

У більшості регіонів України вимушено застосовують обмеження споживання електроенергії.