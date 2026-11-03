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У Комишувасі кількість загиблих внаслідок удару РФ зросла до 29, ще 48 людей зникли безвісти

Під удар потрапила школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу. Після першої атаки російські війська повторно вдарили по селищу ще дев’ятьма авіабомбами, поціливши в укриття, де перебували люди. Серед 29 загиблих — двоє рятувальників і четверо поліцейських.

2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. Кількість загиблих зросла до 29 людей, ще п’ятеро поранені, 48 вважаються зниклими безвісти.