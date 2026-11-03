У Комишувасі кількість загиблих внаслідок удару РФ зросла до 29, ще 48 людей зникли безвісти

2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. Кількість загиблих зросла до 29 людей, ще п’ятеро поранені, 48 вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
На місці російських ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники продовжують пошук людей, які вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали прицільних ударів по центру Комишувахи із застосуванням щонайменше дев’яти керованих авіабомб ФАБ-3000.
Під удар потрапила школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу. Після першої атаки російські війська повторно вдарили по селищу ще дев’ятьма авіабомбами, поціливши в укриття, де перебували люди. Серед 29 загиблих — двоє рятувальників і четверо поліцейських.