Росія вдарила по лікарні у Харкові: 62 постраждалих, 226 пацієнтів евакуюють

У ніч на 3 листопада росіяни завдали удару по медичному закладу в Немишлянському районі Харкова. Кількість постраждалих зросла до 62 людей, із лікарні евакуюють 226 пацієнтів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що вночі місто зазнало комбінованої атаки із застосуванням балістичних ракет та керованих авіабомб. За його словами, внаслідок удару по медзакладу в Немишлянському районі пошкоджено понад тисячу вікон у будівлі лікарні та навколишніх багатоповерхівках.

Реклама

Реклама

За даними ОВА, один з ударів припав на перехід між корпусами медичного закладу. Пошкоджено будівлю одного з відділень, вибито вікна в чотирьох багатоповерхових житлових будинках. Також пошкоджено десять легкових автомобілів.

Станом на 06:15 кількість постраждалих становить 62 людини. До інших медичних закладів евакуюють 226 пацієнтів.

На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків російського удару.