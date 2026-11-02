Кількість загиблих у Комишувасі зросла до 26: під завалами ще залишаються люди

Увечері 2 листопада кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 26 людей. Ще п’ятеро постраждалих перебувають у лікарнях, під завалами залишаються люди.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російські війська вранці завдали удару авіабомбами по будівлі школи. Навчання там уже не проводили через близькість селища до фронту, а саму будівлю та укриття використовували для гуманітарної роботи — щопонеділка там роздавали місцевим жителям допомогу.

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Перший удар був завданий у момент, коли люди прийшли по гуманітарну допомогу. Після цього вони сховалися в укритті, а російські війська завдали повторного удару авіабомбами вже по ньому.

За словами Зеленського, більшість загиблих — цивільні, які прийшли по гуманітарну допомогу, а також люди, які прибули на допомогу після першого удару.

Президент заявив, що російська сторона знала про використання об’єкта для гуманітарних потреб.

Рятувальні роботи тривають. Їх ускладнюють повторні повітряні тривоги та загроза нових ударів.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі зросла до 24 людей. Серед загиблих були двоє рятувальників і четверо поліцейських, ще п’ятеро людей дістали поранення.

За даними ДСНС, аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривали, а їх проведення ускладнювала загроза повторних атак.