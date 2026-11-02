        Суспільство

        В Україні зміниться погода: де буде до +15 °C, а де випаде мокрий сніг

        Вадим Вакаренко
        2 Листопада 2026 22:12
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        Осіннє листя в сонячному парку / Ілюстративне фото: Depositphotos
        Осіннє листя в сонячному парку / Ілюстративне фото: Depositphotos

        У понеділок, 3 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода без істотних опадів. Невеликий дощ очікується лише на Одещині та в Криму, а в Карпатах удень можливий мокрий сніг.

        Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

        У північно-східній частині країни вночі та вранці прогнозують туман. Вітер буде північний, на півдні — північно-східний, 3-8 м/с.

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        Температура вночі становитиме +2…+8 °C, удень +5…+11 °C. На південному сході буде тепліше: вночі +4…+9 °C, удень +10…+15 °C.

        У Карпатах уночі без опадів, удень очікується невеликий мокрий сніг. Температура протягом доби триматиметься близько 0 °C.

        У Київській області 3 листопада також буде хмарно та без істотних опадів. Температура вночі становитиме +3…+8 °C, удень +6…+11 °C.

        У Києві вночі прогнозують +6…+8 °C, удень +8…+10 °C.

        За прогнозом синоптиків, у наступні три доби істотних опадів у більшості регіонів не очікується. У четвер, 6 листопада, температура в Україні знизиться на 3-5 °C.


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