В Україні зміниться погода: де буде до +15 °C, а де випаде мокрий сніг

У понеділок, 3 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода без істотних опадів. Невеликий дощ очікується лише на Одещині та в Криму, а в Карпатах удень можливий мокрий сніг.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У північно-східній частині країни вночі та вранці прогнозують туман. Вітер буде північний, на півдні — північно-східний, 3-8 м/с.

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Температура вночі становитиме +2…+8 °C, удень +5…+11 °C. На південному сході буде тепліше: вночі +4…+9 °C, удень +10…+15 °C.

У Карпатах уночі без опадів, удень очікується невеликий мокрий сніг. Температура протягом доби триматиметься близько 0 °C.

У Київській області 3 листопада також буде хмарно та без істотних опадів. Температура вночі становитиме +3…+8 °C, удень +6…+11 °C.

У Києві вночі прогнозують +6…+8 °C, удень +8…+10 °C.

За прогнозом синоптиків, у наступні три доби істотних опадів у більшості регіонів не очікується. У четвер, 6 листопада, температура в Україні знизиться на 3-5 °C.