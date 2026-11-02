Що відбувалося у будівлі в Петропавлівській Борщагівці: пояснення командувача Нацгвардії

Увечері 2 листопада в селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині командувач Національної гвардії України Олександр Півненко пояснив ситуацію біля будівлі, де зібралися місцеві жителі. За його словами, там перебували військовослужбовці Нацгвардії, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини, а чотирьох із них направили до лікарні.

Півненко прибув на місце інциденту та поспілкувався з місцевими мешканцями.

“Чотирьох військовослужбовців ми відправили, які потребують медичної допомоги. Це військовослужбовці, які були після СЗЧ, піймані і повернуті в підрозділи”, — сказав командувач Нацгвардії.

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Частина місцевих жителів заявила, що бачила на деяких військовослужбовцях сліди побиття, та висловила припущення про можливе жорстоке поводження з ними.

Півненко відкинув звинувачення у катуваннях та наголосив, що неналежне ставлення до військовослужбовців є неприпустимим.

“Військовослужбовці — це наше все, вони захищають нашу Україну. І будь-яке погане до них ставлення — це неприпустимо”, — заявив він.

Пізніше у Національній гвардії України уточнили, що людей, які потребували медичної допомоги, забрала карета швидкої приблизно за дві години до повідомлення. Інформацію про їхні діагнози або можливі ушкодження обіцяють надати пізніше. У Нацгвардії також наголосили, що повідомлення про загибель когось із учасників подій не відповідає дійсності, а ситуація наразі перебуває на етапі діалогу.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що у Петропавлівській Борщагівці поліція з’ясовувала обставини інциденту біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України.

Тоді правоохоронці спростували повідомлення про нібито незаконне утримання людей та загибель громадянина. На місці працювали керівництво поліції Київщини та командування Нацгвардії.