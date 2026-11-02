AfD вимагає припинити військову допомогу Україні та відновити співпрацю з Росією

Зовнішньополітичні представники парламентської фракції “Альтернатива для Німеччини” (AfD) закликали припинити військову допомогу Україні, скасувати економічні санкції проти Росії та відновити роботу газопроводу Nord Stream. Одночасно партія виступає за тіснішу співпрацю зі США за президента Дональда Трампа.

Про це пише Welt із посиланням на два зовнішньополітичні програмні документи AfD.

Документи представили зовнішньополітичний речник парламентської фракції та її заступник голови Маркус Фронмаєр, заступник голови фракції Штефан Койтер і заступник керівника робочої групи із зовнішньої політики Герольд Оттен.

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AfD хоче зближення зі США Трампа

У документі щодо трансатлантичних відносин політики AfD заявляють, що США та Європа нерозривно пов’язані спільною культурою та історією.

Вони виступають за “взаємовигідне та прагматичне трансатлантичне співробітництво” і позитивно оцінюють частину змін у зовнішній політиці США за адміністрації Дональда Трампа.

Представники AfD також підтримують можливе скорочення чисельності американських військ у Німеччині та виступають проти розміщення американських ракет на території країни.

Припинити військову допомогу Україні та санкції проти РФ

У документі про відносини Німеччини з Росією AfD повторила низку своїх попередніх вимог.

Серед них — відновлення роботи газопроводу Nord Stream, скасування економічних санкцій проти Росії та припинення постачання військової допомоги Україні.

При цьому в документі російське вторгнення в Україну повторно не засуджується.

“Війна в Україні — це трагедія, яку слід завершити якомога швидше”, — йдеться у позиції політиків AfD.

Вони закликають до мирного врегулювання, яке, за їхнім формулюванням, має враховувати “інтереси безпеки всіх сторін конфлікту”.

Україна без НАТО та ЄС

AfD також виступає проти членства України в НАТО та Європейському Союзі.

У документі стверджується, що Україна має “знову стати нейтральною державою”, при цьому Росія повинна визнавати її державність.

Політики партії також називають нереалістичним повернення Україною всіх окупованих територій, включно з Кримом.

На їхню думку, існування української держави та територія, яка залишиться під її контролем після припинення вогню або укладення мирної угоди, мають бути гарантовані державами, які, наскільки це можливо, не беруть безпосередньої участі у нинішньому конфлікті.