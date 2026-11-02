Поліція пояснила, що відбувається у Петропавлівській Борщагівці на Київщині

У селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині поліція з’ясовує обставини інциденту біля приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Правоохоронці спростували повідомлення про нібито незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Про це повідомила Національна поліція України.

Виклик до поліції надійшов від працівників приватної швидкої медичної допомоги. Медики повідомили, що їм перешкоджають потрапити до громадянина.

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Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що події відбуваються поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії.

Поблизу також зібралися місцеві жителі.

У поліції окремо наголосили, що інформація про нібито незаконне утримання людей та загибель людини не відповідає дійсності.

На місці працюють керівництво Головного управління Національної поліції у Київській області та командування Національної гвардії України.

Обставини події з’ясовуються. Правоохоронці закликали громадян користуватися офіційними джерелами інформації та не поширювати неперевірені повідомлення.