На Львівщині викрили виробництво підробок світових брендів на майже 100 млн грн

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо восьми учасників організованої групи, яких обвинувачують у виробництві та продажу контрафактного одягу під виглядом продукції відомих брендів. Збитки власників торговельних марок оцінили майже у 98 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, з серпня до грудня 2025 року у двох цехах шили куртки, костюми, худі та інший одяг. На продукцію наносили фірмові бирки та етикетки відомих брендів.

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Контрафакт продавали через магазини у Львові та Буську, а також через Instagram, Telegram, маркетплейс і власний сайт.

Замовлення надсилали покупцям по всій Україні, а розрахунки проводили через кількох фізичних осіб-підприємців.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 4 тисячі одиниць одягу, майже 26 тисяч бирок та понад 1 млн грн готівкою.

Досудове розслідування здійснювало Бюро економічної безпеки.

В Офісі генпрокурора нагадали, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.