        Кримінал

        На Львівщині викрили виробництво підробок світових брендів на майже 100 млн грн

        Вадим Вакаренко
        2 Листопада 2026 17:19
        читать на русском →
        Правоохоронці під час обшуків у приміщенні з контрафактним одягом на Львівщині / Фото: Офіс генерального прокурора
        Правоохоронці під час обшуків у приміщенні з контрафактним одягом на Львівщині / Фото: Офіс генерального прокурора

        Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо восьми учасників організованої групи, яких обвинувачують у виробництві та продажу контрафактного одягу під виглядом продукції відомих брендів. Збитки власників торговельних марок оцінили майже у 98 млн грн.

        Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

        За даними слідства, з серпня до грудня 2025 року у двох цехах шили куртки, костюми, худі та інший одяг. На продукцію наносили фірмові бирки та етикетки відомих брендів.

        Реклама
        Реклама

        Контрафакт продавали через магазини у Львові та Буську, а також через Instagram, Telegram, маркетплейс і власний сайт.

        Замовлення надсилали покупцям по всій Україні, а розрахунки проводили через кількох фізичних осіб-підприємців.

        Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 4 тисячі одиниць одягу, майже 26 тисяч бирок та понад 1 млн грн готівкою.

        Досудове розслідування здійснювало Бюро економічної безпеки.

        В Офісі генпрокурора нагадали, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

        Вилучений під час обшуків контрафактний одяг на Львівщині / Фото: Офіс генерального прокурора

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov