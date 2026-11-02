Зеленський запропонував припинить удари по російських НПЗ на місяць: яка умова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий на місяць припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо США нададуть Україні ракети Patriot на такий самий термін. Він також наголосив, що Росія має припинити атаки на українську енергосистему, якщо хоче зупинення ударів по своїх НПЗ.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Fox News.

Зеленський нагадав, що неодноразово обговорював з Дональдом Трампом питання припинення атак на російські НПЗ.

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“Ми не можемо не відповідати після російських атак на нашу енергетику, після того, як Росія вбиває наших людей”, — заявив він.

За словами Зеленського, українська сторона пояснювала Вашингтону: якщо США хочуть, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах, Росія має припинити атаки на українську енергосистему.

Президент також запропонував альтернативний варіант — постачання Україні ракет Patriot, за які Київ готовий заплатити.

“Дайте нам цей пакет. Нам потрібен цей пакет. Ви можете дати нам його на один місяць, не на три. Якщо вам потрібно, щоб ми не атакували нафтопереробні заводи протягом місяця, дайте мені Patriot на місяць”, — сказав Зеленський.

На запитання, чи не побоюється він, що Трамп сприйме таку пропозицію як спробу тиску на США, Зеленський відповів, що не має жодних побоювань, коли говорить правду партнерам.

“Наші країни — великі партнери. Американське суспільство нас дуже підтримує. Саме тому я маю говорити президенту правду, про реальну ситуацію: Америка не може допомагати Росії. Президент не може допомагати Путіну”, — наголосив він.