Італієць Антонеллі став наймолодшим чемпіоном в історії “Формули-1”: рекорд тримався 16 років

Італійський пілот Mercedes Кімі Антонеллі став наймолодшим чемпіоном світу в історії “Формули-1” у віці 20 років і 68 днів. Він достроково забезпечив собі перемогу в чемпіонаті за підсумками сезону, хоча на Гран-прі Мехіко 1 листопада фінішував лише третім.

Про це пише Reuters.

У “Формулі-1” чемпіоном світу стає гонщик, який набрав найбільше очок протягом сезону. Антонеллі накопичив таку перевагу над суперниками, що вони вже не зможуть наздогнати його в решті перегонів. Після гонки в Мехіко він випереджає найближчого переслідувача на 119 очок.

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Для дострокового здобуття титулу італійцеві було достатньо фінішувати дев’ятим, але він посів третє місце. Саму гонку виграв чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен.

Антонеллі побив рекорд німця Себастьяна Феттеля, який у 2010 році став наймолодшим чемпіоном “Формули-1” у віці 23 років і 134 днів.

Крім того, він став першим італійцем за 73 роки, якому вдалося виграти чемпіонат світу. Востаннє представник Італії здобував цей титул у 1953 році.

“У мене немає слів. Я намагаюся усвідомити, що щойно сталося. Це був неймовірний сезон”, — сказав Антонеллі після фінішу.

Гонка в Мехіко тривала з перервами через аварії. Зокрема, після аварії одного з пілотів її зупинили на 33 хвилини.