Меланія Трамп оголосила про завершення перемир’я в Олешках: евакуйовано майже 800 людей

Перша леді США Меланія Трамп оголосила про завершення режиму припинення вогню в Олешках Херсонської області, який діяв із 27 жовтня до 1 листопада. За її словами, гуманітарна операція дозволила евакуювати майже 800 людей.

Про це Меланія Трамп повідомила в соцмережі X.

За словами першої леді США, гуманітарна місія в Олешках була успішною, а режим припинення вогню завершився 1 листопада, як і планувалося. Меланія Трамп від імені Сполучених Штатів подякувала Росії та Україні за співпрацю під час гуманітарної операції.

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“Сподіваюся, що Олешки стануть основою для тривалого миру між обома країнами”, — написала вона.

За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, протягом цього періоду сторони дотримувалися взятих на себе зобов’язань. Це дозволило доставити гуманітарну допомогу до Олешок і допомогти цивільним жителям, які хотіли залишити місто. Триває опрацювання можливості продовження подібних гуманітарних заходів.

“Важливо зберегти цей механізм взаємодії, щоб і надалі допомагати людям та рятувати життя”, — наголосив Лубінець.