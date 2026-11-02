        Суспільство

        Меланія Трамп оголосила про завершення перемир’я в Олешках: евакуйовано майже 800 людей

        Галина Шподарева
        2 Листопада 2026 09:42
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        Евакуація жителів Олешок / Фото: БелТА
        Евакуація жителів Олешок / Фото: БелТА

        Перша леді США Меланія Трамп оголосила про завершення режиму припинення вогню в Олешках Херсонської області, який діяв із 27 жовтня до 1 листопада. За її словами, гуманітарна операція дозволила евакуювати майже 800 людей.

        Про це Меланія Трамп повідомила в соцмережі X.

        За словами першої леді США, гуманітарна місія в Олешках була успішною, а режим припинення вогню завершився 1 листопада, як і планувалося. Меланія Трамп від імені Сполучених Штатів подякувала Росії та Україні за співпрацю під час гуманітарної операції.

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        “Сподіваюся, що Олешки стануть основою для тривалого миру між обома країнами”, — написала вона.

        За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, протягом цього періоду сторони дотримувалися взятих на себе зобов’язань. Це дозволило доставити гуманітарну допомогу до Олешок і допомогти цивільним жителям, які хотіли залишити місто. Триває опрацювання можливості продовження подібних гуманітарних заходів.

        “Важливо зберегти цей механізм взаємодії, щоб і надалі допомагати людям та рятувати життя”, — наголосив Лубінець.


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