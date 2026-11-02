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        У Росії знову пожежа в районі великого нафтового об’єкта: під ударом ЛВДС під Самарою

        Галина Шподарева
        2 Листопада 2026 09:05
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        Пожежа на ЛВДС "Самара" в РФ / Фото: соцмережі
        Пожежа на ЛВДС "Самара" в РФ / Фото: соцмережі

        У Самарській області Росії, ймовірно, атаковано лінійну виробничо-диспетчерську станцію “Самара” поблизу селища Просвєт. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та стовп чорного диму з боку об’єкта, який має один із найбільших резервуарних парків для зберігання нафти в Європі.

        Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

        Місцеві жителі повідомили, що чули вибухи та бачили чорний дим, який здіймався з боку станції. Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев уночі повідомив про атаку безпілотників і роботу протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп, однак не уточнив місця ударів.

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        ЛВДС “Самара” є великим об’єктом інфраструктури магістрального нафтопровідного транспорту РФ. На території станції розташований 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти.

        Цей об’єкт уже неодноразово зазнавав атак у жовтні 2026 року: удари та масштабні пожежі фіксували 2, 7, 10 і 11 жовтня.

        Зокрема, 7 жовтня на станції виникла масштабна пожежа та було знищено чотири резервуари РВС-50000.


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