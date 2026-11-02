У Росії знову пожежа в районі великого нафтового об’єкта: під ударом ЛВДС під Самарою

У Самарській області Росії, ймовірно, атаковано лінійну виробничо-диспетчерську станцію “Самара” поблизу селища Просвєт. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та стовп чорного диму з боку об’єкта, який має один із найбільших резервуарних парків для зберігання нафти в Європі.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Місцеві жителі повідомили, що чули вибухи та бачили чорний дим, який здіймався з боку станції. Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев уночі повідомив про атаку безпілотників і роботу протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп, однак не уточнив місця ударів.

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ЛВДС “Самара” є великим об’єктом інфраструктури магістрального нафтопровідного транспорту РФ. На території станції розташований 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти.

Цей об’єкт уже неодноразово зазнавав атак у жовтні 2026 року: удари та масштабні пожежі фіксували 2, 7, 10 і 11 жовтня.

Зокрема, 7 жовтня на станції виникла масштабна пожежа та було знищено чотири резервуари РВС-50000.