Росіян закликали ховатися у підвалах і запасатися їжею: застосунок МНС РФ зазнав кібератаки

У ніч на 2 листопада росіяни почали отримувати через мобільний застосунок МНС РФ повідомлення про загрозу ядерного удару із закликами запасатися їжею та ховатися у підвалах. Російське відомство підтвердило кібератаку на застосунок, а напередодні аналогічний інцидент стався з українською програмою “Повітряна тривога”.

Про це повідомляють Telegram-канали та МНС РФ.

Уночі 2 листопада користувачі застосунку російського МНС отримали повідомлення про нібито запуск ядерних боєголовок по всіх регіонах Росії. У сповіщеннях людей закликали запастися їжею на три тижні та сховатися у підвалах.

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Такі повідомлення отримали щонайменше жителі Бєлгородської, Орловської, Воронезької та Ростовської областей.

Згодом МНС Росії підтвердило масовану кібератаку на мобільний застосунок, унаслідок якої зловмисникам вдалося розіслати населенню неправдиву інформацію. У відомстві заявили, що працюють над усуненням вразливості та відновленням роботи програми.

Увечері 1 листопада зламу також зазнав український застосунок “Повітряна тривога”. Користувачі почали отримувати неправдиві сповіщення про загрозу застосування ракети “Орєшнік”, радіаційну та хімічну небезпеку, а також вуличні бої у Києві. Згодом застосунок припинив роботу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ці повідомлення не відповідали дійсності й не поширювалися офіційними ресурсами Повітряних сил.

Після інциденту Міністерство цифрової трансформації України порадило користувачам увімкнути екстрені сповіщення у налаштуваннях смартфонів.

Для iPhone необхідно відкрити “Параметри”, перейти до розділу “Сповіщення” та активувати “Екстрені оповістки”. На Android відповідні налаштування розташовані в розділі “Безпека та екстрені ситуації” або в меню сповіщень про повітряні тривоги.