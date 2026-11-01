Меланія Трамп закликала зробити перемир’я в Олешках початком тривалого миру

Перша леді США Меланія Трамп закликала зробити Олешки відправною точкою для тривалого миру. За її словами, припинення вогню в місті та навколишніх районах Херсонщини дало мешканцям можливість пересуватися й отримувати необхідну допомогу без постійної загрози атак.

Про це вона написала в соцмережі X.

У дописі під назвою “Відновлений дух” Меланія Трамп зазначила, що жителі отримали доступ до їжі, чистої води та медикаментів, а також знову відчули власну гідність.

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“Нехай Олешки стануть відправною точкою для тривалого миру”, — закликала перша леді США.

Меланія Трамп брала участь у підготовці домовленостей про тимчасове припинення вогню для гуманітарної місії в окупованому місті. За повідомленням Білого дому, вона та її представник безпосередньо працювали з українською й російською сторонами, узгоджуючи умови, терміни та організаційні процедури операції.

Для переговорів використали канал комунікації, раніше налагоджений під час роботи над возз’єднанням дітей із родинами. Домовленості передбачали доставлення допомоги, розмінування маршрутів і добровільну евакуацію цивільних.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що режим тиші для проведення місії почав діяти 27 жовтня. Український омбудсмен Дмитро Лубінець підтверджував, що операцію готували спільно з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою за посередництва та координації Меланії Трамп.

31 жовтня евакуйовані жителі Олешок та навколишніх населених пунктів повернулися на підконтрольну Україні територію. Лубінець подякував першій леді США за особисту залученість до всіх етапів місії. За його словами, погоджений режим тиші мав тривати до 22:59 1 листопада.

Також, як повідомляло наше видання з посиланням на Fox News, підписана 23 жовтня домовленість передбачала подальші регулярні гуманітарні поставки та програми репатріації в громадах Херсонщини за сприяння й координації Меланії Трамп.