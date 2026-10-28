Меланія Трамп координуватиме гуманітарні операції України та РФ на Херсонщині: деталі угоди

Україна та Росія домовилися про регулярні гуманітарні поставки й програми репатріації в громадах Херсонської області після завершення операції в окупованих Олешках. За умовами угоди, такі заходи мають проводитися щонайменше раз на місяць за сприяння та координації першої леді США Меланії Трамп.

Про це пише Fox News з посиланням на документи зпідписами українського омбудсмена Дмитра Лубінця та російської уповноваженої з прав людини Яни Лантратової. Угоду підписали 23 жовтня під час переговорів у Білорусі.

Згідно з домовленостями, після завершення гуманітарної операції в Олешках Україна та Росія мають налагодити постійне доставлення допомоги та програми репатріації в інших громадах Херсонської області.

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Такі заходи проводитимуть за потреби, але не рідше ніж раз на місяць. Сторони зобов’язалися організовувати їх за сприяння та координації Меланії Трамп.

Перша леді США протягом кількох тижнів виступала посередницею між Києвом і Москвою, домагаючись домовленості щодо гуманітарної операції в окупованих Олешках. За словами її старшого радника Марка Бекмана, Україна та Росія офіційно погодилися надати їй статус ексклюзивного посередника.

До переговорів були залучені президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін. Меланія Трамп також брала участь у фінальному узгодженні документа 23 жовтня через відеозв’язок.

Початкова домовленість стосується тимчасового припинення вогню в районі Олешок, де залишаються близько 2000 цивільних жителів, переважно літніх людей. Вона передбачає доставлення продуктів, питної води, медикаментів, допуск лікарів та організацію безпечного виїзду охочих.

За інформацією видання, припинення вогню спочатку планували на 29 жовтня, однак його початок перенесли на 27 жовтня. Зону дії домовленостей також розширили за межі Олешок, щоб забезпечити безпечний рух гуманітарних колон Херсонщиною.

Гуманітарну місію проводитимуть цивільні представники обох країн без безпосередньої взаємодії українських і російських військових. Очікується, що операція триватиме близько тижня та завершиться на початку листопада. За потреби сторони зможуть домовитися про її продовження за участю Меланії Трамп.

Водночас угода має виключно гуманітарний характер і не передбачає припинення бойових дій на інших ділянках фронту.

Домовленості щодо Олешок мають стати основою для подальших регулярних гуманітарних операцій в інших громадах Херсонської області, координацію яких також здійснюватиме перша леді США.