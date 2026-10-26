        Суспільство

        Україна припиняє вогонь у районі Олешок: деталі від Генштабу

        Галина Шподарева
        26 Жовтня 2026 21:28
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        Доставка гуманітарної допомоги мешканцям окупованих Олешок / Фото: 30-й Корпус морської піхоти ВМС ЗС України
        Доставка гуманітарної допомоги мешканцям окупованих Олешок / Фото: 30-й Корпус морської піхоти ВМС ЗС України

        27 жовтня о 03:00 за київським часом Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Режим тиші діятиме виключно для проведення гуманітарної операції, спрямованої на допомогу місцевим жителям і підготовку до їхнього вільного пересування.

        Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

        Гуманітарна операція передбачає доставку допомоги людям, які наразі залишаються в Олешках, а також підготовку умов для вільного пересування цивільного населення з міста.

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        “Закликаємо усіх у цей період бути особливо обачними щодо інформації, яку ви отримуєте і поширюєте. Користуйтесь офіційними джерелами інформації”, — йдеться в повідомленні.

        Українців закликали не поширювати чутки щодо маршрутів, часу й місць пересування цивільних осіб та гуманітарних колон.

        “Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги жителям Олешок та забезпечать виконання відповідних рішень для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян”, — зазначили в Генштабі.


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