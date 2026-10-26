        Суспільство

        ВАКС зменшив заставу Тимошенко більш ніж у 100 разів

        Галина Шподарева
        26 Жовтня 2026 18:25
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        Юлія Тимошенко / Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko
        Юлія Тимошенко / Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

        26 жовтня Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для лідерки фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко з 33 млн гривень до 266 тисяч гривень. Під час засідання політикиня попросила повернути кошти людям, які внесли за неї заставу наприкінці січня.

        Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС.

        Раніше, у липні, ВАКС також скасував для Тимошенко двомісячне особисте зобов’язання.

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        Юлію Тимошенко підозрюють у підкупі народних депутатів під час голосувань у Верховній Раді. 8 квітня НАБУ завершило досудове розслідування у цій справі.

        Що відомо про справу Тимошенко

        У січні 2026 року НАБУ і САП заявили про викриття керівниці парламентської фракції на ймовірному підкупі депутатів. 13 січня правоохоронці провели обшуки в офісі партії “Батьківщина”.

        За версією слідства, Тимошенко пропонувала народним депутатам по 10 тисяч доларів щомісяця за голосування у Верховній Раді за визначеною схемою.

        16 січня ВАКС обрав політикині запобіжний захід у вигляді застави розміром 33 млн гривень та встановив низку обмежень.

        Сама Тимошенко заперечувала причетність до підкупу депутатів і стверджувала, що оприлюднені антикорупційними органами записи розмов були сфальсифіковані.


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