ВАКС зменшив заставу Тимошенко більш ніж у 100 разів

26 жовтня Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для лідерки фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко з 33 млн гривень до 266 тисяч гривень. Під час засідання політикиня попросила повернути кошти людям, які внесли за неї заставу наприкінці січня.

Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС.

Раніше, у липні, ВАКС також скасував для Тимошенко двомісячне особисте зобов’язання.

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Юлію Тимошенко підозрюють у підкупі народних депутатів під час голосувань у Верховній Раді. 8 квітня НАБУ завершило досудове розслідування у цій справі.

Що відомо про справу Тимошенко

У січні 2026 року НАБУ і САП заявили про викриття керівниці парламентської фракції на ймовірному підкупі депутатів. 13 січня правоохоронці провели обшуки в офісі партії “Батьківщина”.

За версією слідства, Тимошенко пропонувала народним депутатам по 10 тисяч доларів щомісяця за голосування у Верховній Раді за визначеною схемою.

16 січня ВАКС обрав політикині запобіжний захід у вигляді застави розміром 33 млн гривень та встановив низку обмежень.

Сама Тимошенко заперечувала причетність до підкупу депутатів і стверджувала, що оприлюднені антикорупційними органами записи розмов були сфальсифіковані.