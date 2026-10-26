На Закарпатті 17-річний водій BMW спричинив смертельну ДТП і втік: підозрюваного затримали

Поліція Закарпатської області затримала 17-річного водія BMW, який 25 жовтня спричинив смертельну ДТП у селі Костилівка Рахівського району та втік із місця аварії. Унаслідок зіткнення з металевим відбійником загинув 20-річний пасажир автівки.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

За даними поліції, водій BMW на заокругленій ділянці дороги не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на узбіччя та зіткнувся з металевим відбійником.

Реклама

Реклама

20-річний житель Рахова, який перебував на передньому пасажирському сидінні, дістав смертельні травми. Медики констатували його смерть на місці аварії.

Після зіткнення водій залишив місце ДТП та зник у невідомому напрямку. Правоохоронці встановили його особу й розпочали пошуки.

26 жовтня 17-річний водій разом зі своїм адвокатом самостійно звернувся до поліції для надання показань. Неповнолітнього затримали.

Правоохоронці встановили, що перед тим, як сісти за кермо, хлопець вживав алкоголь. Кваліфікацію кримінального провадження змінили на ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.