В Одесі затримали агента РФ, який ставив GPS-“маячки” на бензовози — СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання в Одесі російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. За даними СБУ, таким чином російські спецслужби намагалися встановити координати нафтобаз на півдні України для подальших ракетно-дронових ударів.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, підозрюваний встановив щонайменше два GPS-“маячки” з віддаленим доступом для російських спецслужб — на військовий паливозаправник та цивільний бензовоз.

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У СБУ заявили, що після отримання координат паливних сховищ російська сторона планувала завдати по них масованих ударів, що могло порушити логістику Сил оборони.

Співробітники СБУ завчасно виявили пристрої, демонтували їх та затримали підозрюваного.

Шукав “легкі” заробітки у Telegram

За даними слідства, завдання російської сторони виконував 20-річний колишній студент одного з одеських університетів, який працював вантажником у поштовому відділенні.

У СБУ стверджують, що після відрахування з університету за академічну неуспішність він шукав “легкі” заробітки у Telegram-каналах і таким чином потрапив у поле зору російських спецслужб.

Спочатку чоловік, за даними слідства, фіксував наслідки російських атак по Одесі. Для конспірації він змінював способи пересування — користувався маршрутними автобусами або пересувався пішки.

Згодом він отримав завдання встановити місця розташування українських нафтобаз. За інструкціями куратора з РФ підозрюваний придбав GPS-трекери, налаштував їх і встановив на автоцистерни.

Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон, який, за даними СБУ, містить докази його роботи на російську сторону.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави.

У разі обвинувального вироку йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.