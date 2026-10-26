Путін на переговорах може вимагати від НАТО повернути військову присутність до рівня 1997 року — The Telegraph

Росія має намір використати новий раунд переговорів щодо війни в Україні, щоб домогтися поступок, які послаблять оборону НАТО в Європі. За даними дипломатичних джерел, Володимир Путін, імовірно, вимагатиме скорочення військової присутності Альянсу до рівня 1997 року.

Про це пише The Telegraph.

Помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що до переговорів між Росією, Україною та США необхідно залучити Європу, оскільки без неї досягнення домовленостей буде неможливим.

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Однак дипломатичні джерела видання вважають, що Москва прагне використати участь європейських країн для обговорення розширення НАТО, яке Путін називає однією з “першопричин” війни.

Москва може вимагати скорочення сил НАТО

За даними The Telegraph, Путін, найімовірніше, вимагатиме повернути військову присутність НАТО в Європі до рівня 1997 року — до початку вступу до Альянсу колишніх країн Східного блоку.

Це потенційно означало б виведення сил НАТО з Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії.

Джерела видання наголошують, що європейські країни не змінили своєї позиції щодо таких вимог Москви. Один із європейських посадовців заявив, що вона залишається такою самою, як у січні 2022 року, коли НАТО відмовилося погоджуватися на виведення військ і ядерної зброї.

Нові тристоронні переговори

Минулого тижня Росія погодилася провести у листопаді в Абу-Дабі технічні переговори за участю представників України, США та РФ після тривалої паузи.

Ушаков назвав майбутню зустріч “пробним запуском” і заявив, що не очікує від неї значного прогресу.

За його словами, Москва вважає, що переговорів лише з Україною недостатньо, оскільки Київ отримує підтримку Європи.

Українські та європейські представники, за даними видання, готові обговорювати на зустрічі ширший контекст післявоєнної системи безпеки в Європі.

Зеленський розраховує на обмежені домовленості

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори мають відбутися наступного місяця.

За його словами, ця зустріч сама по собі не завершить війну, однак українська сторона планує домагатися конкретних домовленостей щодо обмежених припинень вогню у сфері енергетики та експорту зерна, а також обміну полоненими.

Зеленський також зазначив, що результат тристоронніх переговорів має показати, наскільки серйозними є наміри російської сторони і чи можливий після них перехід до зустрічі на рівні лідерів.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні команд у першій половині листопада. За його словами, Київ готовий до переговорів у будь-який день, однак їх проведення залежить від російської сторони.