Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що НАТО не підтримує ідею перехоплення російських ракет над Україною до їхнього входження в повітряний простір Альянсу. Водночас він не підтвердив повідомлення про те, що Варшава знову запропонувала союзникам розглянути таку можливість.

Про це пише RMF24.

За інформацією Bloomberg, Польща порушила питання перехоплення російських ракет над Україною 23 листопада під час зустрічі представників країн НАТО в Брюсселі. Частина союзників підтримала пропозицію, однак переговори мали попередній характер і конкретних механізмів не обговорювали.

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Для реалізації такої ініціативи знадобилися б згода України, передача попереджень про повітряні загрози, доступ союзників до українського повітряного простору та одностайне рішення всіх країн НАТО.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 25 листопада заявив, що обговорення цього питання триває, проте він поки не бачить серед союзників готовності та рішучості до таких дій.

Заступник міністра Цезарій Томчик нагадав, що можливість знищення російських повітряних цілей над Україною обговорювали ще кілька місяців тому.

“НАТО жодним чином не підтримує цього. Таке рішення створює численні ускладнення”, — сказав Томчик.

За його словами, попередні переговори завершилися рішенням не запроваджувати таку процедуру.

Після зустрічі в Брюсселі НАТО вирішило направити до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління AWACS для спостереження за повітряним простором над східною частиною країни.

Також Томчик повідомив про можливе запровадження зони заборони польотів над східною Польщею.