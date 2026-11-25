Українська атака на російський корвет “Меркурій” у лівійському порту Бенгазі стала значним військовим успіхом, однак могла порушити міжнародне право. Опитані експерти вважають, що завдання ударів по військових кораблях у нейтральних водах суперечить правилам ведення війни на морі.

Про це пише Politico.

Президент Володимир Зеленський назвав знищення російського корвета “зразковою українською операцією у відповідь на війну Росії”. В атаці брали участь сім морських дронів українського виробництва, які також вивели з ладу російське вантажне судно, підозрюване в перевезенні зброї.

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Водночас адміністрація східної частини Лівії, що базується в Бенгазі, закликала ООН розслідувати затоплення корабля, а також повідомлення про можливу присутність українських військових та фахівців на заході країни.

Чому виникли питання щодо законності атаки

Колишній офіцер австралійських ВМС, директор програми військового права Австралійського національного університету Девід Леттс заявив, що Лівія мала б вагомі підстави для звернення до Міжнародного суду ООН. За його словами, якщо не довести, що Лівія бере участь у війні між Україною та Росією, складно обґрунтувати законність атаки на російський корабель у її порту.

Професор міжнародного морського права Військово-морського коледжу США Джеймс Краска вважає, що удар порушив нейтралітет Лівії.

Правила, закріплені Гаазькою конвенцією 1907 року, забороняють воюючим державам проводити атаки, блокади та мінування в нейтральних водах. Водночас нейтральні держави не повинні дозволяти військовим кораблям сторін конфлікту використовувати свої порти як військові бази.

Зазвичай перебування військового корабля в нейтральному порту обмежується 24 годинами, хоча передбачені винятки через пошкодження, ремонт або несприятливу погоду.

Краска зазначив, що Україна могла б посилатися на перевищення російським кораблем дозволеного терміну перебування в порту. Однак у такому разі виникає питання, чи звертався Київ до лівійської влади для з’ясування обставин.

Якими можуть бути наслідки для України

Колишній британський дипломат, експерт Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Тім Вілласі-Вілсі вважає юридичний аспект операції менш важливим. На його думку, найбільшим політичним ризиком для Києва є можливе послаблення підтримки західних союзників. Водночас він звернув увагу на швидку підтримку української операції з боку британського міністра оборони Веса Стрітінга.

Вілласі-Вілсі також пов’язав атаку з посиленням російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України, які самі по собі порушують міжнародне право.