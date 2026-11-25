Українська лазерна система протиповітряної оборони Blysk, розроблена компанією Carmine Sky, продемонструвала перші результати в бойових умовах. Бойовий лазер, встановлений для захисту об’єкта критичної інфраструктури, вперше у світі збив реактивний дрон “Герань”.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов.

Лазерну установку розмістили для захисту об’єкта критичної інфраструктури. Саме під час виконання цього завдання вона нещодавно збила російський безпілотник.

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Розробку лазерних систем ППО здійснюють у межах державної програми “Приватне ППО” за підтримки оборонного технологічного кластера Brave1.

За словами Бескрестнова, в Україні кілька компаній працюють над створенням лазерних засобів протиповітряної оборони. Такі технології складні в розробці та потребують значних фінансових витрат.

“Поки що зарано говорити про серійне виробництво лазера. Тривають випробування, під час яких лазери захищають критичні об’єкти інфраструктури”, — йдеться в повідомленні.