Після тристоронніх переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі з’явилися ознаки формування повноцінного мирного процесу, однак ключова суперечність між сторонами залишається незмінною — території. Саме питання Донбасу наразі є головною перешкодою для угоди, пише Financial Times.

Про це йдеться у матеріалі FT.

Тристоронні переговори минулими вихідними стали першою зустріччю такого формату після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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Переговори не зірвалися, і очікується, що сторони знову зустрінуться наступними вихідними.

“Все впирається в землю”

Напередодні переговорів президент України Володимир Зеленський заявив у Давосі, що задоволений запропонованими США гарантіями безпеки для України після завершення війни.

Головним невирішеним питанням він назвав території.

“Все впирається в землю. Це питання, яке ще не вирішене”, — сказав Зеленський.

Представник США Стів Віткофф також заявив європейським партнерам, що мирна угода фактично готова, за винятком територіального питання.

Водночас Володимир Путін продовжує наполягати, що мінімально прийнятним для Росії результатом є контроль над усім Донбасом.

Росія наразі контролює близько 80% регіону. Решту території в Україні називають “фортечним поясом” — це укріплені оборонні лінії, які Київ вважає критично важливими для захисту від можливої нової російської агресії.

Крім того, українська сторона не погоджується добровільно відмовлятися від територій, за які загинули тисячі військових.

У західних столицях переглядають оцінку перебігу війни

За оцінками західних посадовців, Росія зараз зазнає дуже великих втрат.

У матеріалі FT стверджується, що лише у грудні російська армія могла втратити близько 30 тисяч військових убитими та пораненими.

За оцінкою західних співрозмовників видання, співвідношення втрат могло становити приблизно один український військовий на 25 російських.

Такі показники вони пов’язують із дедалі ефективнішим застосуванням Україною безпілотників та російською тактикою виснажливих штурмів.

Ще навесні та влітку у США переважала думка, що Україна може програти війну на виснаження, а український фронт — раптово обвалитися.

Тепер, за даними FT, на Заході дедалі частіше ставлять питання, наскільки довго Росія зможе підтримувати нинішній темп війни.

Росія відчуває проблеми з людьми та економікою

У Кремля, за оцінкою західних посадовців, виникли труднощі з набором нових військових для компенсації втрат.

Розмір виплат новим контрактникам зріс, а Росія активніше намагається залучати іноземців.

Тиск посилюється і на російську економіку: скорочуються фінансові резерви, сповільнюється економічне зростання та зростає інфляція.

Водночас західні чиновники поки не бачать ознак того, що Кремль готовий змінити свою позицію.

Путін, як і раніше, вважає контроль над усім Донбасом мінімально необхідним результатом війни. Росія також не демонструє готовності погодитися на західні гарантії безпеки, які передбачали б присутність європейських військ в Україні.

Україна також перебуває під сильним тиском

FT зазначає, що Україна теж переживає важкий період.

Російські удари по енергетичній інфраструктурі минулого тижня залишили Київ та інші міста без електроенергії й опалення під час морозів.

Готовність Зеленського до переговорів частково пояснюється прагненням не вступати у конфлікт із Дональдом Трампом, але водночас відображає зростання втоми від війни в Україні.

У Європі менше побоюються “зради” з боку США

За даними FT, побоювання європейських столиць щодо надмірної прихильності адміністрації Трампа до Росії останніми тижнями дещо зменшилися.

У Європі все ще насторожено ставляться до переговорів Віткоффа з Путіним у Москві, але позитивно оцінюють дипломатичну роботу Джареда Кушнера, якого вважають серйозним і наполегливим переговорником.

Серед європейських посадовців також формується бачення, що США та Європа можуть виконувати різні, але взаємодоповнювальні ролі.

Європа може забезпечувати Україні військову та фінансову підтримку, а США — підтримувати канали зв’язку з Росією та організовувати переговори.

Війна може тривати і наступного року

Новим занепокоєнням для Європи, за словами одного з високопоставлених співрозмовників FT, стало не те, що США можуть “зрадити” Україну, а те, що адміністрація Трампа може втратити терпіння та інтерес до тривалого мирного процесу.

FT нагадує, що переговори про завершення затяжних воєн часто тривають роками. Зокрема, переговори щодо завершення війни у В’єтнамі почалися у 1968 році та завершилися лише у 1973-му.

На думку автора матеріалу, основи реального мирного процесу навколо України вже сформувалися. Водночас імовірність того, що бойові дії триватимуть і через рік, залишається високою.