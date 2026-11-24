Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що вступ України до Європейського Союзу буде тривалим процесом, для якого не передбачено прискореної процедури. Відкриття наступних переговорних кластерів він пов’язав із виконанням домовленостей щодо прав угорської меншини в Україні.

Про це повідомляють видання Telex та Суспільне.

Під час спілкування з журналістами Мадяра запитали, чи підтримає Угорщина відкриття всіх переговорних кластерів з Україною та її довгострокове фінансування.

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Угорський прем’єр пояснив, що процес вступу до ЄС складається із шести переговорних кластерів: чотири з них уже відкрили для України та Молдови, однак це лише технічний етап, після якого країнам належить пройти тривалі переговори.

Мадяр навів приклад Угорщини, якій після початку переговорів знадобилося 13 років для вступу до Євросоюзу. Він також згадав держави Західних Балкан, які давно очікують на просування в процесі євроінтеграції. Зокрема, Сербія вже 15 років чекає на просування у третьому кластері.

Прем’єр наголосив, що членство в ЄС залежить від виконання необхідних умов, а прискореної процедури вступу не існує.

Угорщина пов’язує переговори з правами національних меншин

Мадяр заявив, що Будапешт від початку наполягав на врегулюванні питань угорської меншини в Україні як умові відкриття переговорних кластерів. За його словами, ухвалення нового закону зміцнило довіру між сторонами. Якщо відповіді української сторони щодо низки питань задовольнять Угорщину, відкриття кластерів можна буде продовжити.

Під час зустрічі сторони погодили десятипунктовий пакет щодо прав національних меншин. Мадяр також подякував українському парламенту за визнання злочином депортацій угорців на примусові роботи.

Угорський прем’єр зазначив, що нині Україні та Угорщині необхідно зміцнювати взаємну довіру.

Допомога угорській громаді Закарпаття

Під час візиту в Україну Мадяр також повідомив про створення фонду імені Ілони Зріні для підтримки освітніх, медичних і культурних потреб угорської громади Закарпаття.

У Берегові прем’єр відвідав лікарню та угорську школу імені Лайоша Кошута, якій виповнилося 125 років.

Сторони домовилися завершити реконструкцію ще двох корпусів навчального закладу.