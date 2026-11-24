Троє російських лижників отримали дозвіл виступити на етапі Кубка світу у фінській Руці, хоча з 16 листопада Фінляндія обмежила в’їзд спортсменів із РФ, зокрема й тих, хто виступає під нейтральним статусом. Фінська лижна асоціація повідомила, що нові обмеження не поширюються на цих спортсменів, однак причин такого рішення не пояснила.

Про це повідомило фінське видання Ilta-Sanomat із посиланням на Фінську лижну асоціацію.

У змаганнях, які відбудуться 27–29 листопада, візьмуть участь Наталія Терентьєва, Дар’я Непряєва та Савелій Коростельов. Усі троє виступатимуть у нейтральному статусі.

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За інформацією асоціації, фінська влада підтвердила, що запроваджені обмеження на в’їзд не стосуються цих спортсменів. Інші російські лижники, які раніше зареєструвалися на етап Кубка світу в Руці, скасували свою участь.

Терентьєва, Непряєва та Коростельов уже брали участь у лижних змаганнях в Олосі два тижні тому.

Фінляндія обмежила в’їзд спортсменів із Росії

З 16 листопада у Фінляндії діють нові обмеження на видачу віз російським спортсменам. Вони поширюються також на тих, хто бере участь у міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

Фінська лижна асоціація та організатори Ruka Nordic наголосили, що їхня позиція залишається незмінною: вони засуджують російську агресію проти України та вважають передчасним повернення спортсменів із Росії й Білорусі до міжнародних змагань до завершення війни.

Водночас асоціація зазначила, що зобов’язана дотримуватися правил Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS), рішень Спортивного арбітражного суду (CAS) і чинного законодавства Фінляндії.

Сім країн ЄС закликають обмежити візи для спортсменів із РФ та Білорусі

Лідери семи країн ЄС — Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії та Литви — закликали негайно припинити видачу віз російським і білоруським спортсменам, зокрема тим, хто виступає на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. Як пише Politico, відповідне звернення від 23 листопада адресоване президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Європейської ради Антоніу Кошті.

Автори листа вважають, що повернення російських спортсменів на міжнародні змагання може створити враження поступового визнання російської агресії проти України. Вони також виступають за посилення візових обмежень для необов’язкових поїздок із Росії загалом і наполягають, що чекати на законодавчі зміни, заплановані на початок 2027 року, не можна. Свою позицію країни планують представити на саміті ЄС у Брюсселі в четвер.

Напередодні Єврокомісія запропонувала заборонити участь у змаганнях спортсменам, які виступають під російським прапором, та рекомендувала розглянути відмову їм у візах після затвердження обмежень усіма 27 країнами ЄС. Водночас міжнародні спортивні федерації поступово допускають росіян і білорусів до турнірів: зокрема, Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду дозволила понад 400 спортсменам і членам персоналу з цих країн брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.