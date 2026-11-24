24 листопада президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели зустріч в Ужгороді. Після переговорів угорський прем’єр оголосив про виділення 1 млрд форинтів допомоги та повідомив про домовленості щодо мовних, культурних і освітніх прав угорської меншини.

Про це пише Суспільне.

Зеленський і Мадяр разом поклали квіти до меморіалу загиблим захисникам України в Ужгороді. Під час спілкування з пресою глава угорського уряду повідомив про рішення збільшити фонд допомоги угорцям за кордоном. Для громади передбачено 1 млрд форинтів, що становить приблизно 2,7 млн євро.

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Крім того, Угорщина передасть угорській громаді Закарпаття обладнання для спостереження за станом хворих, енергетичні прилади та транспортні засоби.

“Ми сьогодні будуємо такі стосунки в відносинах наших країн, які отримують свою нову історію”, — заявив Мадяр.

Ще одним результатом переговорів стали домовленості щодо прав національної меншини. Угорський прем’єр повідомив, що Україна та Угорщина протягом кількох тижнів узгодили 10 пунктів, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорців.

Перед візитом Мадяр заявляв, що проситиме Зеленського прискорити виконання заходів із відновлення прав угорської меншини. Він пропонував реалізувати їх до кінця 2026 року або щонайпізніше на початку наступного.

Зеленський зі свого боку наголосив, що зустріч має значення не лише для відносин між сусідніми державами, а й для європейської інтеграції України. Президент заявив, що Київ продовжує працювати над відкриттям переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу.

“Робимо все необхідне, щоб відносини з нашими сусідами ставали близькими, більш конструктивними. Зараз це є і з Угорщиною, і з Польщею, і з Румунією, і з Молдовою”, — зазначив Зеленський.

Для Петера Мадяра це перший візит до України на посаді прем’єр-міністра. За його словами, востаннє глава угорського уряду відвідував Закарпаття у 2015 році.

Мадяр також планував зустрітися з представниками угорської громади та разом із міністеркою Анітою Орбан відвідати кілька угорських установ.

Зеленський і Мадяр раніше, 16 жовтня, зустрічалися на полях саміту Європейської ради. Тоді вони обговорили співпрацю між Україною та Угорщиною, питання торгівлі й аграрної продукції та домовилися про наступні зустрічі.