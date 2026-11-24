В Україну з Молдови екстрадували офіцера ЗСУ, якого підозрюють у катуванні трьох підлеглих під час служби. Військовий бив бійців, наказав прив’язати одного з них до дерев’яного хреста, а після початку розслідування втік за кордон.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Старший лейтенант командував взводом понтонно-мостового батальйону військової частини з Тернопільської області. Його підлеглі виконували завдання з будівництва оборонних укріплень на Харківщині, Донеччині та Дніпропетровщині.

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Слідчі встановили три епізоди катування військовослужбовців. Так, на Дніпропетровщині офіцер бив двох солдатів руками та ногами, караючи їх за дії, які вважав порушеннями дисципліни.

Ще один випадок стався поблизу Авдіївки: командир завдав військовому численних ударів ногами по ребрах, а потім наказав прив’язати його за руки до дерев’яної конструкції у формі хреста. Як встановили слідчі, підозрюваний хотів, щоб це символізувало розп’яття напередодні католицького Великодня. Крім фізичного насильства, офіцер погрожував підлеглим наслідками непокори. При цьому він посилався на впливові зв’язки свого батька.

Коли правоохоронці почали розслідувати ці випадки, військовий вирішив залишити Україну. Уночі він незаконно переплив Дністер, дістався Молдови та згодом звернувся там по статус біженця.

У 2024 році йому заочно повідомили про підозру за статтями про катування та незаконне позбавлення волі людини із заподіянням фізичних страждань (ч. 1, ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 КК України).

ДБР встановило місцеперебування підозрюваного та оголосило його в міжнародний розшук. Після підготовки документів для екстрадиції офіцера передали Україні через пункт пропуску “Могилів-Подільський — Отач”.

Після екстрадиції суд застосував до офіцера раніше обраний запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави. За інкриміновані злочини йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Окремо правоохоронці розслідують його дезертирство під час втечі з України та перевіряють інформацію про можливі інші випадки насильства щодо військовослужбовців.