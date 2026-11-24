Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернеться до нового Конгресу США, контрольованого демократами, із проханням посилити військову підтримку України та санкції проти Росії, якщо Дональд Трамп не зможе переконати Володимира Путіна завершити війну до кінця року. Київ розраховує використати зміну балансу сил у Вашингтоні для посилення тиску на Москву.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Bloomberg.

“Має бути такий рівень підтримки України і такі санкції, щоб вони дали росіянам чіткий сигнал. Настав час сідати за стіл переговорів і завершувати війну”, — сказав президент.

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За його словами, представники США Джаред Кушнер і Стів Віткофф домагаються укладення мирної угоди “якнайшвидше” і в ідеалі — до січня. Водночас Зеленський попередив, що Україна може зіткнутися з вимогами значних поступок, тоді як Путін, на його думку, поки не демонструє готовності завершити війну.

“Є бажання рухатися дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми теж дуже хочемо миру, але не лише за рахунок України”, — заявив Зеленський.

Київ розраховує на новий Конгрес

Після листопадових проміжних виборів демократи отримали більшість і в Сенаті, і в Палаті представників. Новий склад Конгресу почне роботу в січні.

Зеленський дав зрозуміти, що у разі провалу нинішніх мирних зусиль Київ проситиме законодавців про новий великий пакет військової допомоги та жорсткіші санкції проти Росії.

Окремо президент закликав партнерів терміново збільшити постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

“Будь ласка, закрийте наші потреби хоча б на весь грудень. Чому? Тому що я все ще розраховую знайти, так би мовити, новий підхід до нового Конгресу в січні або лютому”, — сказав Зеленський.

48 ракет Patriot затримуються

За словами президента, передача Україні 48 ракет Patriot затримується, оскільки пакет досі не отримав дозволу міністра оборони США Піта Хегсета.

Навіть після отримання цієї партії Україна все одно матиме значний дефіцит перехоплювачів, зазначив Зеленський.

Раніше він повідомляв Bloomberg, що з минулого року США постачають Україні в середньому близько 12 ракет Patriot на місяць — приблизно чверть від кількості, яку обіцяла адміністрація Джо Байдена.

“Дуже неприємно, що на тлі всіх торгів щодо того, як завершити війну, Україна стикається не лише зі скороченням постачання перехоплювачів Patriot, але й із затримками поставок”, — заявив Зеленський.

Обмеження Starshield залишаються

Президент також підтвердив, що США продовжують обмежувати використання Україною терміналів Starshield — військової версії супутникової мережі Starlink компанії SpaceX.

За його словами, термінали обмежені в роботі на окупованих Росією територіях, що ускладнює роботу української ППО.

“Америка сама ставить себе у дуже незручне становище. Політично це виглядає так, ніби вона проводить той самий курс, що й Путін, який хоче змусити Україну капітулювати”, — сказав Зеленський.

Зеленський: Росія змінила характер війни

За словами президента, Україна готується до, ймовірно, найскладнішої зими від початку повномасштабної війни.

Росія посилила масовані удари дронами та ракетами по енергетичній і тепловій інфраструктурі України, а також почала ширше використовувати реактивні безпілотники, які складніше перехоплювати.

“У 2026 році Путін повністю змінив хід війни. Тепер його армія веде війну проти цивільного населення. Оскільки попередній етап — війська проти військ — не дав результату”, — заявив Зеленський.

За його словами, Росія розширила перелік цілей, включивши до нього об’єкти водопостачання та мости через Дніпро в Києві.

“Коли хтось б’є балістичною ракетою по каналізаційному об’єкту, ви можете уявити, що це могло бути випадково?” — сказав президент.

США пропонують Донбас в обмін на гарантії

За даними Bloomberg, Кушнер і Віткофф обговорювали варіант, за якого Україна могла б поступитися Росії Луганською та Донецькою областями в обмін на певні гарантії безпеки з боку НАТО.

Російські війська контролюють більшу частину Луганської області, а Путін вимагає, щоб Україна також відмовилася від тієї частини Донеччини, яку російські війська не змогли захопити.

Київ відкидає цю вимогу, вважаючи, що вона зробить решту України більш уразливою до майбутнього російського нападу.

Зеленський раніше говорив, що переговори з партнерами стосувалися гарантій безпеки за моделлю статті 5 НАТО, однак він залишається скептичним щодо того, як такі гарантії працюватимуть на практиці.

На його думку, Україна повинна отримати чіткі зобов’язання щодо масштабної військової підтримки та нових санкцій у разі повторного російського вторгнення, а також підтримку вступу до ЄС і сотні мільярдів доларів на оборону та відбудову.

Зеленський вважає членство в НАТО кращим варіантом

Президент назвав повноправне членство України в НАТО значно надійнішим рішенням.

За його словами, Німеччина та Франція, які тривалий час обережно ставилися до цієї ідеї, зараз можуть бути більш схильними її підтримати.

“Якщо завтра Трамп скаже: “Я підтримую членство України в НАТО”, на мою думку, Європа також це підтримає”, — заявив Зеленський.

Він також стверджує, що членство України в НАТО могло б відповідати й інтересам Росії.

“Якщо Путін вважає, що Україна готується військовим шляхом помститися, то саме він мав би бути найбільше зацікавлений у нашому членстві в НАТО”, — сказав президент.

“Тому що якщо Україна вступить до НАТО, ми не зможемо повернути окуповані території силою. Ми втратимо всіх наших партнерів”.