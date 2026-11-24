Під час російської атаки на Україну російський безпілотник порушив повітряний простір Польщі в районі Дорогуська. У польському Міноборони припускають, що це могло бути навмисною дією.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заступника міністра оборони Польщі Павела Залевського.

За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, російський дрон увійшов у польський повітряний простір під час атаки РФ на Україну. Безпілотник залетів у районі Дорогуська.

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За інформацією джерел PAP, апарат був оснащений засобами спостереження, зокрема камерами, і, ймовірно, міг виконувати розвідувальне завдання.

Залевський заявив, що польські військові відстежували безпілотник від самого початку, але вирішили його не збивати через ризик завдати шкоди цивільним.

“Якби він становив будь-яку загрозу, його, звичайно, збили б. Але військові ухвалили рішення, побоюючись, що в той момент, коли він ще перебував над територією Польщі, оцінка ризиків була б несприятливою з точки зору шкоди, яку це могло б спричинити”, — пояснив заступник міністра.

Він наголосив, що політ дрона контролювали.

У Польщі припускають навмисну дію

За словами Залевського, у Варшаві складно розглядати цей інцидент як випадковість.

“Важко уявити, що це був випадок. Ми припускаємо, що це була навмисна дія”, — заявив він.

Заступник міністра додав, що польська сторона розглядає такі апарати як ударні дрони. За його словами, вони можуть бути оснащені камерами для навігації за топографічними орієнтирами, однак Польща наразі не знає, чи мав конкретний безпілотник бойову частину, чи був приманкою.

“Все, що входить у польський повітряний простір, ми розглядаємо як загрозу”, — наголосив Залевський.

Польща отримає літак AWACS

Після позачергового засідання Північноатлантичної ради Залевський також повідомив, що Польщі нададуть літак дальнього радіолокаційного виявлення AWACS.

За його словами, цю інформацію попередньо отримав міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

“Це буде літак, який працюватиме над Польщею, але фактично його розвідка охоплюватиме значно ширшу територію”, — пояснив заступник міністра.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Польща привела сили протиповітряної оборони у підвищену готовність через російські удари по Україні. Польські військові тоді повідомили про активацію необхідних сил і засобів ППО для захисту повітряного простору країни, особливо в районах поблизу територій, яким загрожували російські атаки.