Зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна в Шеньчжені минулого тижня не дала помітних практичних результатів і могла бути передусім символічною демонстрацією сили. Таку думку висловив оглядач The Telegraph, який різко розкритикував сам формат і політичне значення саміту.

Про це пише The Telegraph.

Автор звертає увагу, що Росія, США і Китай разом контролюють більшу частину світового ядерного арсеналу. За наведеними у колонці даними, у світі налічується понад 12 тисяч ядерних боєголовок, із яких понад 11 тисяч припадають на Росію та США, тоді як Китай має близько 620.

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Під час зустрічі троє лідерів підтвердили тезу про те, що “ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися”.

Втім, оглядач вважає, що саміт радше продемонстрував повернення до політики великих держав, ніж спробу сформувати новий стабільний міжнародний порядок.

Автор порівняв зустріч із Ялтою і Потсдамом

The Telegraph нагадує, що останній раз формат “великої трійки” мав настільки виразне символічне значення під час Ялтинської та Потсдамської конференцій 1945 року.

Тоді лідери США, Великої Британії та СРСР визначали післявоєнний порядок у Європі.

Автор водночас наголошує, що сучасна зустріч принципово відрізняється від тих конференцій, і подає різко критичні оцінки всіх трьох учасників саміту.

Особливо він акцентує на участі Путіна, зазначаючи, що Росія має найбільший ядерний арсенал, але посідає значно скромніше місце у світі за номінальним ВВП.

На думку автора, присутність Путіна зробила саміт значно більш тривожним, ніж звичайна двостороння зустріч США і Китаю.

Трамп опублікував фото з Путіним із підписом “Мій друг”

Оглядач також звернув увагу на те, що після зустрічі Трамп опублікував фотографію рукостискання з Путіним із підписом “My Friend”.

Автор The Telegraph називає такий жест безпрецедентним для президента США та різко критикує його.

Він також стверджує, що нинішня “велика трійка” значно менше відповідає образу державних діячів, які намагаються сформувати стабільний міжнародний порядок, ніж лідери Заходу у 1945 році.

Колонка завершується характеристикою Трампа, Путіна і Сі як “Little Big Men” — “маленьких великих людей”, що й стало головною тезою автора про символізм зустрічі в Шеньчжені.