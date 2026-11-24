За минулу добу російська армія втратила 1848 військових, 55 артилерійських систем та 11 бойових броньованих машин. Також Сили оборони знищили один російський танк, три РСЗВ, один засіб ППО та один корабель або катер.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати російської армії за минулу добу:

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особовий склад — 1848 осіб;

танки — 1;

бойові броньовані машини — 11;

артилерійські системи — 55;

РСЗВ — 3;

засоби ППО — 1;

наземні робототехнічні комплекси — 4;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1154;

кораблі та катери — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 371.

Загальні втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, Росія втратила близько 1 641 489 військових.

Також загальні втрати становлять 12 493 танки, 25 952 бойові броньовані машини, 52 786 артилерійських систем, 2301 РСЗВ та 1769 засобів ППО.

Крім того, знищено 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3217 наземних робототехнічних комплексів, 619 416 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 5278 крилатих ракет.

Морські втрати Росії становлять 36 кораблів і катерів та два підводні човни. Також знищено 179 084 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн та 4932 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.