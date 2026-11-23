У ніч на 23 листопада Росія атакувала Україну 153 ударними безпілотниками різних типів, серед яких 60 реактивних Shahed. Станом на 08:00 сили ППО збили або подавили 134 дрони, зокрема 42 реактивні Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Для атаки Росія застосувала ударні БпЛА типу Shahed, “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”.

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Запуски здійснювалися з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, ППО збила або подавила 134 БпЛА типу Shahed, “Гербера” та інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на семи локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває — у повітряному просторі залишаються кілька російських безпілотників.