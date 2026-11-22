У понеділок, 23 листопада, в Україні очікується погіршення погоди: значні дощі, мокрий сніг, ожеледиця та пориви вітру до 20 м/с. У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях утвориться сніговий покрив, а в Карпатах його висота збільшиться на 2–8 см.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок в Україні переважатиме хмарна погода з опадами різної інтенсивності.

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Уночі невеликий сніг очікується у північних областях та на Вінниччині, у Карпатах — помірний сніг. У більшості південних областей та на Кіровоградщині пройде невеликий дощ, на решті території істотних опадів не прогнозують.

Удень погодні умови ускладняться.

У більшості південних областей очікується значний дощ, а в більшості центральних областей та на Харківщині — значний дощ із мокрим снігом. Місцями можливе налипання мокрого снігу.

На решті території подекуди пройде невеликий сніг, на сході — помірний дощ.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях прогнозують утворення снігового покриву. У Карпатах його висота збільшиться на 2–8 см.

На дорогах місцями очікується ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с.

Удень у південних, центральних (крім Вінницької) та східних областях прогнозують пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 2° тепла до 4° морозу, вдень — 0–5° тепла.

У південних областях буде тепліше: вночі 3–8° тепла, вдень 7–12°.

У Карпатах протягом доби очікується 1–6° морозу.

Погода в Києві та області 23 листопада

У Києві та Київській області прогнозують хмарну погоду з невеликим снігом і мокрим снігом, удень — місцями.

Уночі та вранці на дорогах подекуди утвориться ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, вдень становитиме 0–5° тепла.

У столиці вночі прогнозують 0–2° морозу, вдень — 1–3° тепла.