Директор Національної розвідки США Джей Клейтон заявив, що російський президент Володимир Путін не є другом Америки в питанні України. Водночас він назвав доречним використання Дональдом Трампом слова “друг” у контексті переговорів між лідерами найбільших ядерних держав.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інтерв’ю Клейтона програмі ABC News “This Week” у неділю, 22 листопада.

Директор Національної розвідки США Джей Клейтон прокоментував нещодавні заяви президента Дональда Трампа, який назвав Володимира Путіна своїм другом.

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“Він не є другом Америки в питанні України. Зовсім ні”, — наголосив Клейтон.

Водночас керівник американської розвідки вважає, що слово “друг” було цілком доречним у контексті переговорів між лідерами трьох провідних ядерних держав — США, Росії та Китаю — під час саміту в Китаї минулого тижня.

Чому Трамп назвав Путіна другом

У четвер Дональд Трамп захистив своє визначення російського президента як друга, пояснивши це необхідністю підтримувати відносини з ядерними державами.

“Приємно мати другом того, хто володіє 4000 ядерних боєголовок, а не ворогом”, — заявив американський президент.

Однак уже в п’ятницю, коли журналісти знову запитали Трампа, чи є Путін другом Сполучених Штатів загалом, він уникнув прямої відповіді.

“Я не можу говорити за Америку”, — сказав Трамп.

Як на слова Трампа відреагували в Європі та Україні

Заява американського президента викликала критику серед європейських союзників України.

Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск категорично відкинув можливість називати Путіна другом.

“Пан Путін не є нашим другом і ніколи ним не буде”, — заявив Туск.

Президента України Володимира Зеленського також запитали про слова Трампа в четвер. За інформацією Reuters, Зеленський у відповідь лише знизав плечима та пішов, не коментуючи заяву.

Reuters нагадує, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році та наразі контролює близько п’ятої частини української території.

При цьому Володимир Путін не демонструє готовності відмовитися від вимоги передати Росії всю територію Донбасу в обмін на мир.