Директор Національної розвідки США Джей Клейтон заявив, що російський президент Володимир Путін не є другом Америки в питанні України. Водночас він назвав доречним використання Дональдом Трампом слова “друг” у контексті переговорів між лідерами найбільших ядерних держав.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на інтерв’ю Клейтона програмі ABC News “This Week” у неділю, 22 листопада.
Директор Національної розвідки США Джей Клейтон прокоментував нещодавні заяви президента Дональда Трампа, який назвав Володимира Путіна своїм другом.
“Він не є другом Америки в питанні України. Зовсім ні”, — наголосив Клейтон.
Водночас керівник американської розвідки вважає, що слово “друг” було цілком доречним у контексті переговорів між лідерами трьох провідних ядерних держав — США, Росії та Китаю — під час саміту в Китаї минулого тижня.
Чому Трамп назвав Путіна другом
У четвер Дональд Трамп захистив своє визначення російського президента як друга, пояснивши це необхідністю підтримувати відносини з ядерними державами.
“Приємно мати другом того, хто володіє 4000 ядерних боєголовок, а не ворогом”, — заявив американський президент.
Однак уже в п’ятницю, коли журналісти знову запитали Трампа, чи є Путін другом Сполучених Штатів загалом, він уникнув прямої відповіді.
“Я не можу говорити за Америку”, — сказав Трамп.
Як на слова Трампа відреагували в Європі та Україні
Заява американського президента викликала критику серед європейських союзників України.
Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск категорично відкинув можливість називати Путіна другом.
“Пан Путін не є нашим другом і ніколи ним не буде”, — заявив Туск.
Президента України Володимира Зеленського також запитали про слова Трампа в четвер. За інформацією Reuters, Зеленський у відповідь лише знизав плечима та пішов, не коментуючи заяву.
Reuters нагадує, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році та наразі контролює близько п’ятої частини української території.
При цьому Володимир Путін не демонструє готовності відмовитися від вимоги передати Росії всю територію Донбасу в обмін на мир.