У Балтійському морі після удару безпілотників продовжує горіти російське вантажне судно Sparta II, яке прямувало до Калінінграда. Фінські військові припускають, що атаку могла здійснити Україна, а пошкоджений корабель згодом дрейфував у територіальні води Фінляндії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на берегову охорону Фінляндії.

Пожежа на російському вантажному судні Sparta II, яке в суботу зазнало удару безпілотників у Балтійському морі, тривала всю ніч, попри спроби рятувальників загасити полум’я.

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За даними фінських військових, удар по судну, ймовірно, завдала Україна. Після атаки Sparta II дрейфувало у фінські води, де наразі перебуває на якорі.

Усіх 16 членів екіпажу евакуювали на російське судно, яке перебувало неподалік.

На оприлюднених береговою охороною Фінляндії фотографіях і відеозаписах видно, як кілька суден упродовж ночі поливали Sparta II водою з потужних водяних гармат, намагаючись загасити пожежу та охолодити контейнери, розміщені на палубі.

Де атакували російське судно

За інформацією Сил оборони Фінляндії, Sparta II було пошкоджено в міжнародних водах на захід від російського острова Гогланд у Фінській затоці.

Ці дані збігаються з повідомленнями російських посадовців.

Судно прямувало до Калінінградської області — російського ексклава на Балтійському морі.

Командувач Військово-морських сил Естонії Іво Варк заявив у неділю в коментарі суспільному мовнику ERR, що ризик нових атак у Фінській затоці не можна виключати.

Минулого тижня фінські військові також повідомили, що зафіксували удар по російському військовому кораблю в тому самому районі під час атак українських безпілотників.

Reuters зазначає, що протягом цього року Україна неодноразово спрямовувала ударні безпілотники на Ленінградську область Росії.

Деякі з них потрапляли в повітряний простір сусідніх балтійських держав, що викликало побоювання щодо поширення наслідків війни на територію країн НАТО.

Що відомо про Sparta II

Sparta II — російське вантажне судно завдовжки 121 метр, яке ходить під прапором РФ.

За даними LSEG, воно належить російській судноплавній компанії “Оборонлогістика” та вийшло із Санкт-Петербурга в п’ятницю.

Згідно з інформацією Міністерства фінансів США, судно перебуває під американськими санкціями.

Компанія “Оборонлогістика”, якій належить Sparta II, надає логістичні послуги Міністерству оборони Росії. Про це зазначено на її офіційному сайті.

Берегова охорона Фінляндії продовжує роботи з гасіння пожежі на пошкодженому судні.