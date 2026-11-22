В Одесі та прилеглих районах зберігається вкрай складна ситуація з електропостачанням через масштабні пошкодження магістральних електромереж унаслідок російських атак. Енергетикам вдалося розпочати часткове відновлення живлення критичної інфраструктури, однак повне повернення світла потребуватиме часу.

Про ситуацію з електропостачанням Одеси та навколишніх населених пунктів повідомили в НЕК “Укренерго”.

За інформацією компанії, російські удари спричинили серйозні руйнування магістральних електромереж, від яких залежить забезпечення електроенергією міста та прилеглих районів.

Реклама

Реклама

Через пошкодження ключової енергетичної інфраструктури наразі фізично неможливо передати споживачам необхідний обсяг електроенергії.

В Укренерго наголошують, що проблема полягає не лише в дефіциті потужності, а насамперед у руйнуванні мереж, якими електроенергія надходить до споживачів.

“Йдеться не просто про дефіцит потужності, а про пошкодження ключової інфраструктури, від якої залежить електропостачання міста та навколишніх населених пунктів”, — пояснили в компанії.

Енергетики працювали над відновленням пошкоджених мереж протягом усього попереднього дня та продовжували ремонт уночі.

Водночас роботи суттєво ускладнюють постійні загрози нових російських атак і повітряні тривоги. Через небезпеку ремонтні бригади не завжди можуть працювати безперервно.

Вранці 22 листопада енергетикам вдалося розпочати часткове відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.

Забезпечення їхньої стабільної роботи залишається першочерговим завданням.

Паралельно фахівці опрацьовують резервні схеми живлення та інші технічні рішення, які дозволять поступово повертати електроенергію решті споживачів.

В Укренерго попереджають, що через значний масштаб руйнувань повне відновлення електропостачання потребуватиме часу.

Конкретних термінів повернення світла всім споживачам компанія наразі не називає.

Ремонтні роботи тривають. Усі залучені служби координують свої дії, щоб якнайшвидше відновити електропостачання Одеси та прилеглих районів.