Президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірний злам однієї з ключових баз даних ФБР, попри загрозу для безпеки, може мати позитивні наслідки. На його думку, витік інформації здатен розкрити нові подробиці справ, які він називає містифікаціями, зокрема розслідування щодо Росії та можливих фальсифікацій на виборах.

Як повідомляє Axios, Дональд Трамп прокоментував повідомлення про ймовірне проникнення хакерів до Національного інформаційного центру злочинності (National Crime Information Center, NCIC) — важливої бази даних Федерального бюро розслідувань США.

У п’ятницю ввечері CNN та NBC повідомили, що ФБР перевіряє інформацію про можливий несанкціонований доступ до системи.

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NCIC використовується для обміну інформацією між місцевими та федеральними правоохоронними органами США.

У суботу вранці під час інтерв’ю Fox News Трампа запитали про повідомлення щодо ймовірного зламу.

Президент визнав, що така ситуація викликає занепокоєння, однак одразу припустив, що вона може призвести до розкриття інформації, яка раніше залишалася невідомою.

“Ми щойно про це почули, і я скажу, що це недобре, мені це не подобається. Але, можливо, ми дізнаємося речі, про які інакше ніколи б не дізналися”, — заявив Трамп.

Він знову повернувся до теми розслідувань щодо Росії, які неодноразово критикував.

“Була ця містифікація “Росія, Росія, Росія”, були всі ці інші містифікації”, — сказав американський президент, згадавши також Україну.

Трамп припустив, що внаслідок можливого витоку можуть стати відомими нові подробиці щодо цих справ.

“Можливо, ми про них дізнаємося. Можливо, ми дізнаємося про фальсифікації виборів, про всі ті фальсифікації, які відбувалися”, — додав він.

Президент також пояснив, що намагається бачити позитив навіть у несприятливих обставинах.

“Я завжди люблю дивитися на речі з позитивного боку. Хіба не було б чудово дізнатися більше про “Росію, Росію, Росію”?” — сказав Трамп.

Як зазначає Axios, реакція президента пролунала на тлі зростання занепокоєння щодо захищеності інформаційної інфраструктури американських державних установ.

Лише протягом останнього тижня про злами та перебої в роботі систем повідомлялося у Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA), Агентстві національної безпеки (NSA) та Міністерстві сільського господарства (USDA).

Водночас Трамп продовжує приділяти значну увагу своїм давнім претензіям до ФБР.

Axios також звертає увагу, що його заяви пролунали лише через кілька днів після саміту в Азії за участю російського президента Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Після зустрічі Трамп назвав Путіна своїм “другом”.

Наразі залишається невідомим, хто саме міг отримати несанкціонований доступ до бази ФБР, яку інформацію потенційно було викрадено та як її можуть використати.

Розслідування ймовірного інциденту триває.