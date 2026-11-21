Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна своїми друзями й оцінив тристоронній саміт у Китаї на “12 із 10”. Однак, як пише The Guardian, найбільше підстав святкувати результати зустрічі мають Росія та Китай, тоді як американський президент повертається додому без помітних дипломатичних досягнень.

Як пише The Guardian, зустріч Дональда Трампа з лідерами Росії та Китаю в Шеньчжені відбулася після болючої для американського президента поразки на проміжних виборах у США.

Видання зазначає, що після невдачі всередині країни Трамп повернувся на міжнародну арену, де отримав теплий прийом від двох авторитарних лідерів.

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Під час зустрічі американський президент відкрито демонстрував прихильність до своїх співрозмовників.

“Хто він? Він мій друг”, — сказав Трамп, вказуючи на Путіна.

Звертаючись до Сі Цзіньпіна, президент США заявив: “Ви мій друг, і в нас особливі відносини”.

За підсумками 70-хвилинних переговорів за зачиненими дверима сторони представили документ із чотирьох пунктів під назвою “Декларація про мир”. Водночас у ньому не згадувалися війни в Україні та Ірані.

Одним із головних символів саміту стала фотографія трьох лідерів за великим круглим дерев’яним столом із композицією рожевих квітів у центрі.

Однак критики Трампа побачили в цій картині не дипломатичну гармонію, а демонстрацію слабкості Сполучених Штатів.

“Це образ глибокого сорому і слабкості для США. Це зречення американських цінностей, американської честі, здорового глузду та інтересів національної безпеки країни, а також зрада союзників Америки в усьому світі”, — заявив колишній радник Джорджа Буша-молодшого та сенатора Джона Маккейна Стів Шмідт.

Колишній директор із глобальної взаємодії в адміністрації Барака Обами Бретт Бруен вважає, що зустріч не допоможе Трампу відновити політичні позиції після виборчої поразки.

“Репутація Трампа сильно постраждала від історичної поразки на виборах. Однак цей тристоронній саміт не покращить його становище на міжнародній арені й тим більше всередині країни”, — зазначив він.

На думку Бруена, зустріч продемонструвала міжнародну ізоляцію американського президента від тих партнерів, які знадобляться йому для укладання торговельних і мирних угод.

“Він знову повертається з Китаю з порожнім багажем, без будь-яких дипломатичних досягнень”, — додав експерт.

Водночас для Володимира Путіна саміт став важливою пропагандистською перемогою, зазначає The Guardian.

Російський президент, який опинився під міжнародними санкціями через війну проти України, отримав можливість постати рівноправним учасником переговорів із лідерами двох найбільших економік світу.

“Він дав Путіну можливість продемонструвати, що, попри військові втрати Росії та західні санкції, Росія залишається великою державою”, — пояснив представник Міжнародної кризової групи Алі Уайн.

Експерт також звернув увагу на те, що і Москва, і Пекін усвідомлюють обмеженість політичного часу Трампа.

За його словами, обидва лідери розуміють, що наступники нинішнього президента США навряд чи розглядатимуть їх як друзів або демонструватимуть таку саму готовність до зближення позицій Вашингтона з Росією та Китаєм.

Таким чином, зазначає The Guardian, попри високу оцінку саміту самим Трампом, його головними політичними вигодонабувачами стали Путін і Сі Цзіньпін, які отримали можливість зміцнити свої міжнародні позиції.