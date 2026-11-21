Увечері 20 листопада в Дніпрі автомобіль Volkswagen Jetta збив двох підлітків віком 14 і 16 років на пішохідному переході. Обидва хлопці загинули: один на місці аварії, інший — у лікарні.

Як повідомили в поліції Дніпропетровської області, смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася близько 20:00 на проспекті Героїв.

За попередніми даними правоохоронців, 40-річний водій Volkswagen Jetta рухався проспектом та здійснив наїзд на двох неповнолітніх, які переходили дорогу пішохідним переходом.

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Від отриманих травм один із хлопців загинув на місці події. Другого підлітка доправили до лікарні, де він помер.

Поліцейські затримали 40-річного водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Наразі вирішується питання про повідомлення водію про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.