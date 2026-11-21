Уранці 21 листопада внаслідок російської атаки на Київ у Подільському районі загорілися приватні житлові будинки. За даними міського голови Віталія Кличка, постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.

Про наслідки ранкової атаки повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За словами Кличка, у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків виникла пожежа в приватному житловому будинку. У ДСНС уточнили, що загоряння сталося у двох приватних будинках.

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Рятувальники ліквідували обидві пожежі.

За інформацією міського голови, внаслідок атаки постраждали двоє людей. Одного пораненого медики госпіталізували. Водночас у повідомленні ДСНС йдеться про одного постраждалого.

Крім того, у Солом’янському районі Києва уламки впали на відкритій території. За словами Кличка, загоряння там не виникло.