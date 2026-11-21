Увечері 20 листопада російські війська атакували ударним безпілотником п’ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка поблизу Харкова. Внаслідок удару постраждали 11 людей, серед яких двоє дітей віком 12 і 14 років.

Про наслідки російської атаки повідомили в ДСНС. За даними рятувальників, після влучання безпілотника у житловому будинку виникла пожежа площею 250 кв. м.

Вогонь охопив квартири на четвертому та п’ятому поверхах, а також частину технічного поверху будівлі.

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Внаслідок атаки постраждали 11 людей, зокрема двоє хлопчиків віком 12 і 14 років.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено інші багатоповерхові й приватні житлові будинки, дачні споруди та легкові автомобілі.

На місці удару працювали підрозділи ДСНС, зокрема кінологи, сапери, психологи, офіцери-рятувальники громади та вогнеборці місцевої пожежної команди.