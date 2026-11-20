Унаслідок масованої комбінованої атаки РФ 20 листопада у Львові загинули двоє людей, у лікарнях перебувають 10 постраждалих. У Львові та Львівському районі виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки й об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Львівській області та міський голова Львова Андрій Садовий.

У Львові загорілися гуртожиток і складська будівля, також пошкоджено автомобіль.

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У Львівському районі внаслідок обстрілу виникли пожежі в житловому будинку та гаражах, пошкоджено сусідній будинок. Також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури.

За інформацією Андрія Садового, двоє госпіталізованих перебувають у важкому стані, четверо — у стані середньої тяжкості. Ще чотирьох людей медики дообстежують.

“Найбільше руйнувань — у районі вулиці Авіаційної. Пошкоджено залізничну станцію Скнилів та дорожнє полотно. Зараз вулиця перекрита. Наше завдання — якнайшвидше розчистити проїзд і відновити рух транспорту. Роботи розпочнемо, щойно це дозволять правоохоронці”, — йдеться в повідомленні.

Попри ранкове знеструмлення насосних станцій, водопостачання у Львові забезпечене. Більшість об’єктів уже відновили електроживлення, ще дві станції працюють від резервного живлення.

Водночас у деяких будинках на верхніх поверхах можливий знижений тиск води. Це стосується вулиць Мазепи, Щурата, Тичини, Хвильового, Юрія Липи, Під Голоском, Панча та Варшавської.