У ніч на 20 листопада та вранці Росія здійснила масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації, у Києві та шести областях запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Під ударом опинилися електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. За даними Міненерго, повернення атомних станцій до нормальної схеми роботи відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених мереж.

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Станом на ранок частина споживачів залишилася без електропостачання у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

Для стабілізації енергосистеми аварійні відключення застосували у Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях, а також у столиці. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації.

На Харківщині внаслідок російської атаки поранення дістали двоє енергетиків. Постраждалих госпіталізували.

Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, для промисловості — графіки обмеження потужності.