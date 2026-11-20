20 листопада в Польщі під час масованої російської атаки на Україну пролунали вибухи. Військові перевіряють два можливі порушення повітряного простору країни. Невстановлені об’єкти могли впасти поблизу села Хмелек у Люблінському воєводстві та міста Рудник-над-Сяном у Підкарпатському воєводстві.

Про це повідомляє RMF24.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський підтвердив, що військові перевіряють два випадки можливого порушення польського повітряного простору. Для встановлення обставин аналізують дані радіолокаційних систем.

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Один із можливих інцидентів стався поблизу села Хмелек Білгорайського повіту Люблінського воєводства. Інший об’єкт міг упасти поблизу міста Рудник-над-Сяном у Ніжанському повіті Підкарпатського воєводства. До району направили пожежників, які шукають можливе місце падіння.

Жителі Підкарпатського воєводства також повідомляли про потужний вибух. Зокрема, поблизу Олешиць у Любачівському повіті очевидці бачили заграву в небі та відчули, як здригнулися будинки.

An explosion was captured on CCTV at approximately 6:35 AM near Chmielek, in Biłgoraj County, eastern Poland. The explosion is visible on the right-hand side of the footage, which appears to show a sudden flash followed by a blast. Chmielek is located approximately 97 km from Lublin in a straight line, or around 110–120 km by road. — GeoInsider (@InsiderGeo) November 20, 2026

Гуркіт також було чути в Білгораї, приблизно за 25 кілометрів по прямій від Рудника-над-Сяном.

Агентство Reuters о 7:30 поінформувало про падіння об’єкта на території Польщі приблизно за 45 кілометрів від кордону з Україною.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав термінові доповіді від керівників Міністерства національної оборони та Міністерства внутрішніх справ.

“Наразі загрози немає, на місці працюють служби”, — повідомив Туск.

Через масовану російську атаку на Україну в Люблінському та Підкарпатському воєводствах раніше оголосили повітряну загрозу. Жителів закликали знайти безпечне місце та виконувати вказівки служб.