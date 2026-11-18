Наприкінці жовтня — на початку листопада Росія планувала провокацію на кордоні з Польщею, яка могла призвести до великої кількості жертв. Операція мала нагадувати Гляйвіцьку провокацію 1939 року та мала на меті припинення допомоги Україні.

Про це повідомляє RMF24 із посиланням на розслідування польського видання Rzeczpospolita.

Попередження про можливу провокацію на польсько-російському кордоні надійшло від партнерських спецслужб. Водночас на таку загрозу вказували й аналітики польських розвідувальних агентств.

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За інформацією Rzeczpospolita, російська сторона готувала операцію “під чужим прапором” поблизу кордону Польщі з Крулевецькою областю РФ. План передбачав напад із великою кількістю жертв на території Польщі, можливий перетин кордону та імітацію атаки на об’єкт, розташований на території Росії.

За словами співрозмовника видання, операція мала нагадувати Гляйвіцьку провокацію, яку нацистська Німеччина здійснила 31 серпня 1939 року.

“Це мало дещо нагадувати Гляйвіцьку провокацію. Звісно, тих, хто перетнув би кордон, найімовірніше, застрелили б або знайшли при них докази, які вказували б на те, що вони були з України. Метою було припинення допомоги Україні”, — розповіло джерело Rzeczpospolita.

Гляйвіцька провокація відбулася 31 серпня 1939 року, коли німецькі диверсанти, видаючи себе за поляків, захопили радіостанцію у Гляйвіці. Через технічні проблеми вони встигли передати польською лише дев’ять слів: “Увага, це Гляйвіц. Радіостанція перебуває в польських руках”. Нацистська пропаганда використала інцидент як доказ нібито польської агресії для виправдання нападу Німеччини на Польщу.

3 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про підозрілу активність на кордоні з Росією. За його словами, прикордонники помітили людей із ліхтариками, після чого польські служби оперативно мобілізували сили та запобігли провокації.

За даними Rzeczpospolita, на російському боці кордону з’явилися співробітники спецслужб РФ. Польська розвідка не виключала, що для диверсії могли використати громадян України, які проживають у Польщі, або осіб, що прибули з іншої країни. Подібні попередження отримали також Литва, Латвія та Естонія.

Наприкінці жовтня прикордонні райони Польщі посилили поліцейськими з інших регіонів, озброєними довгоствольною зброєю. Координатор польських спецслужб Томаш Семоняк підтвердив, що загроза була реальною.

Ще 3 липня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, попереджаючи про можливу російську провокацію за сценарієм Гляйвіца 1939 року, звернувся до Путіна: “Ми знаємо, що ти плануєш. Не роби цього”.