Канада оголосила новий пакет військової допомоги Україні під час 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі. До нього увійдуть боєприпаси для протидії російським безпілотникам, фінансування ракет для ППО, сенсорні системи та зимове спорядження.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Канади за підсумками зустрічі у форматі “Рамштайн”.

Міністр оборони Канади Девід Макгінті наголосив на необхідності подальшої координації союзників і партнерів для забезпечення України військовою допомогою відповідно до її потреб.

Реклама

Реклама

Канада оголосила про такі внески та постачання:

45 млн канадських доларів — додатковий внесок у чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів. Загальний внесок Канади в цю програму перевищить 500 млн канадських доларів. Кошти спрямують на пріоритетні боєприпаси збільшеної дальності та критично важливе обладнання для ППО, зокрема ракети AIM-7, R-73 і R-27.

До 1,6 млн боєприпасів калібру 20 мм із надлишкових запасів Збройних сил Канади. Їх використовуватимуть для протидії ударним безпілотникам, зокрема типу Shahed, захисту критичної інфраструктури та позицій на передовій.

80 млн канадських доларів — на сучасні сенсорні системи MX-15D виробництва канадської компанії WESCAM. Вони підтримуватимуть ініціативи протиповітряної оборони під керівництвом США та посилять захист України від ракетних і дронових атак.

30 млн канадських доларів — на зимовий одяг і спорядження, зокрема водостійкі черевики, зимові куртки, термобілизну, спальні мішки та бівуачні мішки.

Близько 250 тисяч індивідуальних продовольчих наборів для українських військових, які перебувають у місцях, де регулярне харчування може бути недоступним.

Міністр оборони Канади наголосив, що підтримка має відповідати потребам українських військових безпосередньо на місцях.

“Україна продовжує захищати свій народ, свою територію та свій суверенітет від триваючої російської агресії. Підтримка Канади має й надалі відповідати потребам українських військових на місцях. Від посилення протиповітряної оборони до надання критично важливих боєприпасів і обладнання — ці внески допоможуть Україні захищати своїх людей і підтримувати оборону. Канада продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — заявив Девід Макгінті.

З лютого 2022 року Канада взяла на себе зобов’язання надати Україні військову допомогу на суму понад 8,5 млрд канадських доларів. Загальний обсяг зобов’язань Канади щодо допомоги Україні становить майже 25,5 млрд канадських доларів.

24 лютого 2026 року, у четверту річницю повномасштабного російського вторгнення, Канада оголосила про продовження операції UNIFIER ще на три роки — до 2029 року.