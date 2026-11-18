18 листопада безпілотники атакували Краснодарський край Росії, під ударами опинилися Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи. Місцеві жителі повідомляють про вибухи, спалахи, влучання на території обох підприємств та постраждалих у селищі Афіпський.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

За інформацією місцевих жителів, атака розпочалася близько 04:40 ранку. У районі нафтопереробних заводів чути вибухи та роботу протиповітряної оборони.

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“У підсумку горять два заводи: Афіпський та Ільський, найімовірніше”, — повідомив один зі свідків.

У Краснодарі було видно спалахи та чути вибухи в районі НПЗ.

Жителі селища Афіпський, розташованого за 16 кілометрів від Краснодара, також повідомляють про постраждалих і влучання на вулиці Пушкіна.

“У Краснодарському краї триває атака на НПЗ на території якого спостерігається пожежа. Також через роботу російської системи РЕБ один із БпЛА був придушений, збився з курсу та врізався в багатоповерхівку”, — йдеться в повідомленні Exilenova+.

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, внаслідок атаки безпілотників у Сіверському районі, де розташовані Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи, постраждали четверо людей. Через падіння уламків БпЛА виникли пожежі на двох підприємствах. Фрагменти дронів виявили за дев’ятьма адресами — у дворах приватних будинків та на вулицях. У кількох будівлях вибито вікна, в одному будинку пошкоджено дах.

Попередні атаки на Афіпський НПЗ

Афіпський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств нафтопереробки на півдні Росії. Востаннє його атакували 6 листопада. Також у ніч проти 25 серпня після українського удару на підприємстві загорілася установка спільної переробки газу та газового конденсату.

Раніше завод також атакували 14 липня, 11 червня, 14 березня, 20 січня та 14 грудня 2025 року.

За підрахунками Astra, атака наприкінці листопада 2025 року стала на той момент щонайменше восьмою від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.