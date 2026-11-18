37-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. До лікарні також доправили 28-річного та 52-річного чоловіків, 49-річну жінку й 15-річного хлопця. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, гуртожиток, парк відпочинку та інфраструктуру.