18 листопада внаслідок атаки російських безпілотників на Дніпропетровщину постраждали шестеро людей. Серед поранених — 15-річний хлопець.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, гуртожиток, парк відпочинку та інфраструктуру.
37-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. До лікарні також доправили 28-річного та 52-річного чоловіків, 49-річну жінку й 15-річного хлопця. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
Ще одній постраждалій, 58-річній жінці, медики надали допомогу на місці.
Також російські безпілотники атакували Покровську громаду Нікопольського району. Наслідки уточнюються.